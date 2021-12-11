Kanunsuz Topraklar dizisinde hangi oyuncular yer almaktadır?

Gülfem ile Davut'nun muhteşem aşk hikayesine odaklanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi, aynı zamanda izleyiciyi bir zaman yolculuğuna çıkarmayı planlıyor. Dizi afişlerinin ve ilk bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin birçok hayranı dizinin başrollerini ve kadrosunu oldukça merak ediyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş, madenciler ve adalet arayan patronlar arasındaki savaşı konu alan Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol olarak yer alacak. Uğur Güneş orta halli bir ailenin çocuğudur.Sadece madende çalışmaktadır.Dizide Davut rolünü canlandırır ve Esra Bilgiç maden sahibinin kızı Gülfem'i canlandırırç. Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Daltaban maden sahibi Malik Bey'i, Necip Memili ise kızı Gülfem'in zengin maden sahibi babası Ali Gelik'i canlandırıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan Onay, Kaya Mine Şenhuy, Teber Ezgi Çelik, Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu gibi isimlerde yer almaktadır.

Dizinin 1.bölümü merakla beklenmektedir. Yayınlanan fragman birçok kişi tarafından beğenildi. Dizinin reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alması bekleniyor.