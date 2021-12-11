İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi: Sandalye ile saldırdı!
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi:...
Patronuna kızan kadın işçi depoyu havaya uçurarak 16 milyon zarar çıkardı
Son Dakika
Patronuna kızan kadın işçi depoyu...

Kanunsuz Topraklar dizisinde hangi oyuncular yer almaktadır?

Kanunsuz Topraklar dizisi yakın zamanda Fox TV'de yayınlanacak. Dizinin çalışmaları devam etmektedir. Dizinin 1.bölümüne ilişkin fragman yayınlandı. Seyirciler dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaktadır. Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer almaktadır? Bu haberimizde Kanunsuz Topraklar dizisinde yer alan oyuncuları sizler için derledik. İşte Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu...

11 Aralık 2021 Cumartesi 03:21
Kanunsuz Topraklar dizisinde hangi oyuncular yer almaktadır?
Takip Et:

Gülfem ile Davut'nun muhteşem aşk hikayesine odaklanacak olan Kanunsuz Topraklar  dizisi, aynı zamanda izleyiciyi bir zaman yolculuğuna çıkarmayı planlıyor. Dizi afişlerinin ve ilk bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin birçok hayranı dizinin başrollerini ve kadrosunu oldukça merak ediyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş, madenciler ve adalet arayan patronlar arasındaki savaşı konu alan Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol olarak yer  alacak. Uğur Güneş orta halli bir ailenin çocuğudur.Sadece madende çalışmaktadır.Dizide Davut rolünü canlandırır ve Esra Bilgiç maden sahibinin kızı Gülfem'i canlandırırç. Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Daltaban maden sahibi Malik Bey'i, Necip Memili ise kızı Gülfem'in zengin maden sahibi babası  Ali Gelik'i canlandırıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan Onay, Kaya Mine Şenhuy, Teber Ezgi Çelik, Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu gibi isimlerde yer almaktadır.

Dizinin 1.bölümü merakla beklenmektedir. Yayınlanan fragman birçok kişi tarafından beğenildi. Dizinin reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alması bekleniyor.


Son Güncelleme: 11.12.2021 03:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz TopraklarKanunsuz Topraklar Dizisi Oyuncu KadrosuFox TV Kanunsuz Topraklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi uyarlama mı? Kanunlar Topraklar'ın başarısı dizinin uyarlama olduğu iddialarını da beraberinde getirdi
Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi uyarlama mı? Kanunlar Topraklar'ın başarısı dizinin uyarlama olduğu iddialarını da beraberinde getirdi
Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı? Elbet Bir Gün dizisinin senaryosu kime ait?
Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı? Elbet Bir Gün dizisinin senaryosu kime ait?
Yeni dizi Kanunsuz Topraklar'ın konusu nedir?
Yeni dizi Kanunsuz Topraklar'ın konusu nedir?
Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusu nedir?
Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusu nedir?
Cihan Kurtaran Kimdir? Hangi Yapımlarda Yer Aldı?
Cihan Kurtaran Kimdir? Hangi Yapımlarda Yer Aldı?
Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman başlayacak?
Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinde hangi oyuncular yer almaktadır?
Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi uyarlama mı? Kanunlar Topraklar'ın başarısı dizinin uyarlama olduğu iddialarını da beraberinde getirdi
Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı? Elbet Bir Gün dizisinin senaryosu kime ait?
Yeni dizi Kanunsuz Topraklar'ın konusu nedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 11 Aralık 2021 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Hafta sonu 12 Aralık 2021 Pazar açık noter var mı? 12 Aralık 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 11 Aralık 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Evde bakım maaşı yatan iller 11 Aralık 2021 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Devlet'ten 1700 TL destek! Ödemeler PTT'den nakit olarak yapılacak
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
Netflix The Chestnut Man dizisinin konusu nedir? The Chestnut Man dizisi yorumu
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler 2021
2021 Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
TJK 10 Aralık 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı? Covid-19 aşısı bebeği etkiler mi?
Bankalar emekli vatandaşlara ne kadar promosyon vermektedir?
11 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Aralık Cumartesi at yarışı programı
Horlamanın bir tedavisi var mı? Horlama nasıl geçer?Horlama belirtileri nelerdir ?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.