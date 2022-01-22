Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan ve Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi merak edilmektedir. Konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizinin Fikriye karakteri merak edilmektedir.

Kanunsuz Topraklar dizisi Fikriye kimdir?

Fox TV ekranlarında ilerleyen haftalarda yayın hayatına başlayacak olan dizide Fikriye karakteri ilgi çekmiştir. Fikriye, Gülfem’in kız kardeşidir. Malik’in ise kızıdır.

Serdem Paçal

Fikriye karakterine ekranların yeni yüzlerinden bir oyuncu hayat verecek. Fikriye’yi canlandıracak olan Serdem Paçal araştırılmıştır.

Rol aldığı diziler

2021- Kanunsuz Topraklar

Resmi hesabı

2000 yılında Manisa’da doğmuştur. Catch Talent menajerlik ile çalışmaktadır. Kanunsuz Topraklar ilk dizi deneyimi olacaktır. Paçal, tiyatro eğitimi almıştır. Günümüze üniversite ikinci sınıf öğrencisidir.

Güzel oyuncu, aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. Hesabında 1.309 takipçisi ve 18 gönderisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı: @serdempacal

Özel hayatı

Güzel oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı merak edilmektedir. Paçal’ın şu anda sevgilisi yoktur.

Fikriye karakterinin kıyafetleri

Dizi, yayın hayatına başladığı zaman kullanılan kıyafet ve aksesuarların marka bilgisi paylaşılacaktır. Şu an bu konuyla ilgili bir veri bulunmamaktadır.