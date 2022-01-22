Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan ve Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi merak edilmektedir. Konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizinin Fikriye karakteri merak edilmektedir.
Kanunsuz Topraklar dizisi Fikriye kimdir?
Fox TV ekranlarında ilerleyen haftalarda yayın hayatına başlayacak olan dizide Fikriye karakteri ilgi çekmiştir. Fikriye, Gülfem’in kız kardeşidir. Malik’in ise kızıdır.
Serdem Paçal
Fikriye karakterine ekranların yeni yüzlerinden bir oyuncu hayat verecek. Fikriye’yi canlandıracak olan Serdem Paçal araştırılmıştır.
Rol aldığı diziler
- 2021- Kanunsuz Topraklar
Resmi hesabı
Güzel oyuncu, aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. Hesabında 1.309 takipçisi ve 18 gönderisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı: @serdempacal
Özel hayatı
Güzel oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı merak edilmektedir. Paçal’ın şu anda sevgilisi yoktur.
Fikriye karakterinin kıyafetleri
Dizi, yayın hayatına başladığı zaman kullanılan kıyafet ve aksesuarların marka bilgisi paylaşılacaktır. Şu an bu konuyla ilgili bir veri bulunmamaktadır.