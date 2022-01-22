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Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir?

Fox TV ekranları yeni bir diziye hazırlanıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi merakla bekleniyor. Yeni dizinin adı Kanunsuz Topraklar olacak. Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir? sorularının yanıtları araştırılmıştır. İşte detaylar...

22 Ocak 2022 Cumartesi 23:24
Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir?
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Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan ve Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi merak edilmektedir. Konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizinin Fikriye karakteri merak edilmektedir.

Kanunsuz Topraklar dizisi Fikriye kimdir?

Fox TV ekranlarında ilerleyen haftalarda yayın hayatına başlayacak olan dizide Fikriye karakteri ilgi çekmiştir. Fikriye, Gülfem’in kız kardeşidir. Malik’in ise kızıdır.

Serdem Paçal

Fikriye karakterine ekranların yeni yüzlerinden bir oyuncu hayat verecek. Fikriye’yi canlandıracak olan Serdem Paçal araştırılmıştır.

2000 yılında Manisa’da doğmuştur. Catch Talent menajerlik ile çalışmaktadır. Kanunsuz Topraklar ilk dizi deneyimi olacaktır. Paçal, tiyatro eğitimi almıştır. Günümüze üniversite ikinci sınıf öğrencisidir.

Rol aldığı diziler

  • 2021- Kanunsuz Topraklar

Resmi hesabı

Güzel oyuncu, aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. Hesabında 1.309 takipçisi ve 18 gönderisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı: @serdempacal

Özel hayatı

Güzel oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı merak edilmektedir. Paçal’ın şu anda sevgilisi yoktur.

Fikriye karakterinin kıyafetleri

Dizi, yayın hayatına başladığı zaman kullanılan kıyafet ve aksesuarların marka bilgisi paylaşılacaktır. Şu an bu konuyla ilgili bir veri bulunmamaktadır.


Son Güncelleme: 22.01.2022 23:24
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Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz TopraklarSerdem PaçalFikriye
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