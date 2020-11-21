İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 21 Kasım 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

21 Kasım 2020 Cumartesi 15:13
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Takip Et:

Fox TV ekranlarının 2021 yılında vizyona girecek olan dizisi Kanunsuz Topraklar hakkın yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dizi severler yeni dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel kaleme alırken dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yapacak. Yeni dizinin cast çalışmalarını ise hala devam ederken başroller henüz belirlenmedi.

Kanunsuz Topraklar dizisi konusu


Yeni dizi Kanunsuz Topraklar’da doğu kültürü ve töre hikayesi anlatılacak. Dizide kanunun, polisin giremediği mafya ve ağaların hakim olduğu topraklarda yaşanan olaylar anlatılacak.

Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar dizisinin çok büyük ihtimalle çekimleri doğu illerinden birinde yapılacak. Öte yandan dizinin ilerleyen bölümlerde İstanbul’da devam etmesi de bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?

Kanunsuz Topraklar dizisinin 2021 yılının ilk aylarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Henüz cast aşaması devam eden dizinin yayın tarihi şuan için net değil.



Son Güncelleme: 21.11.2020 15:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!

Popüler Haberler

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Mucize Doktor dizisinde Covid-19 paniği! Seda Bakan'dan üzücü haber!
Tiroid hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri
Gelir testi başvuruları nereye yapılmaktadır?
En düşük faizli 50 Bin TL kredi veren bankalar hangileridir?
Nöbetçi Noter 22 Kasım 2020 Pazar açık noterler listesi - 22 Kasım 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Emeklilik dilekçesi hangi tarihte verilmeli? Emelilik dilekçesi ne zaman verilir?
Günlük burç yorumları: 22 Kasım 2020 Pazar günlük Terazi, Akrep, Yay ve diğer burç yorumları
Market bayiliği almak için aranan şartlar nelerdir? Bayilik veren 5 market
Şok market indirimli Samsung t290 Tablet nasıl, alınır mı?
Şekerbank 3 ay ertelemeli yeni yıl kredi kampanyası
Çiftçi Bağ-Kur online borç sorgulama işlemi
2020 MSB uzman erbaş alım ilanları yayınlandı mı? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları ortaya çıktı
Yıllık İzin ve yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2020
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 21 Kasım 2020 Cumartesi
Engelli bireylere devletin sağladığı destek ve haklar 2020
İncir Ağacı neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı final bölümü olacak mı? TRT 1 İncir Ağacı bitti mi, final yapacak mı?
Pandemi kredi kampanyaları devam ediyor! Başvuru yapan herkese 30 bin TL kredi!
Kanal D Set Ekstra programını sunan Tülay Demir Oktay Kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.