İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 06.12.2020 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

06 Aralık 2020 Pazar 15:16
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Fox TV ekranlarının 2021 yılında vizyona girecek olan dizisi Kanunsuz Topraklar hakkın yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dizi severler yeni dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel kaleme alırken dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yapacak. Yeni dizinin cast çalışmalarını ise hala devam ederken başroller henüz belirlenmedi.

Kanunsuz Topraklar dizisi konusu

Yeni dizi Kanunsuz Topraklar’da doğu kültürü ve töre hikayesi anlatılacak. Dizide kanunun, polisin giremediği mafya ve ağaların hakim olduğu topraklarda yaşanan olaylar anlatılacak.

Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar dizisinin çok büyük ihtimalle çekimleri doğu illerinden birinde yapılacak. Öte yandan dizinin ilerleyen bölümlerde İstanbul’da devam etmesi de bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?

Kanunsuz Topraklar dizisinin 2021 yılının ilk aylarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Henüz cast aşaması devam eden dizinin yayın tarihi şuan için net değil.



Son Güncelleme: 06.12.2020 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar
Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!
Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları
2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İŞKUR kamu ve özelde çalışmak üzere 899 mühendis personel alımı yapılacak! Başvurular nasıl olacak?
TV Yayın Akışı 15 Nisan Çarşamba 2020! ATV, Show, Star, TV8, TRT1, Kanal D, Kanal 7 ve Fox TV 15 Nisan Çarşamba yayın akışı
İyi Aile Babası dizi konusu ne? Show TV İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak?
Çamaşır suyu kokusunu geçirmek için yöntemler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi kimdir? Korona virüs tedavisi gören eşinin sağlık durumu nasıl?
Arıza dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Seda Türkmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli yaşı kaç?
MasterChef 5 Aralık Cumartesi dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim kazandı?
Bugün kimin maçı var? TV 6 Aralık 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.