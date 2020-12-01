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Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 1 Aralık 2020 Salı gününde yayınlanan haberimizde Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 15:16
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
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Fox TV ekranlarının 2021 yılında vizyona girecek olan dizisi Kanunsuz Topraklar hakkın yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dizi severler yeni dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel kaleme alırken dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yapacak. Yeni dizinin cast çalışmalarını ise hala devam ederken başroller henüz belirlenmedi.

Kanunsuz Topraklar dizisi konusu

Yeni dizi Kanunsuz Topraklar’da doğu kültürü ve töre hikayesi anlatılacak. Dizide kanunun, polisin giremediği mafya ve ağaların hakim olduğu topraklarda yaşanan olaylar anlatılacak.

Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar dizisinin çok büyük ihtimalle çekimleri doğu illerinden birinde yapılacak. Öte yandan dizinin ilerleyen bölümlerde İstanbul’da devam etmesi de bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?

Kanunsuz Topraklar dizisinin 2021 yılının ilk aylarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Henüz cast aşaması devam eden dizinin yayın tarihi şuan için net değil.



Son Güncelleme: 01.12.2020 15:16
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Fox TvDizi
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