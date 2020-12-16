İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 16 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:17
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu
Takip Et:

Fox TV ekranlarının 2021 yılında vizyona girecek olan dizisi Kanunsuz Topraklar hakkın yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dizi severler yeni dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel kaleme alırken dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yapacak. Yeni dizinin cast çalışmalarını ise hala devam ederken başroller henüz belirlenmedi.

Kanunsuz Topraklar dizisi konusu

Yeni dizi Kanunsuz Topraklar’da doğu kültürü ve töre hikayesi anlatılacak. Dizide kanunun, polisin giremediği mafya ve ağaların hakim olduğu topraklarda yaşanan olaylar anlatılacak.

Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar dizisinin çok büyük ihtimalle çekimleri doğu illerinden birinde yapılacak. Öte yandan dizinin ilerleyen bölümlerde İstanbul’da devam etmesi de bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?

Kanunsuz Topraklar dizisinin 2021 yılının ilk aylarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Henüz cast aşaması devam eden dizinin yayın tarihi şuan için net değil.



Son Güncelleme: 16.12.2020 15:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı

Popüler Haberler

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu
Walking Dead 10. Sezon nerede yayınlanıyor? WD yeni sezon bilgileri
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
Noel kutlamaları nedir, ne zaman kutlanır?
Garanti Bankası36 Ay vade, düşük Faizle 100 bin TL kredi
Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
Devletten elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2020Elektrik faturası devlet desteği sorgulama
Zümrüdüanka dizisi Nevcihan'ı kim canlandırıyor?
Bugün kimin maçı var? TV 16 Aralık 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırıyor
Dönerse Senindir filmi nerede çekildi? Dönerse Senindir filminin oyuncuları ve konusu
2020 Tarla paraları ne zaman verilecek? 2020 Tarla parası nedir? 2020 mazot ve gübre destek ödemeleri ne kadar yapılacak?
En Şık Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Emekli promosyonu için başvuru nasıl yapılır? Emekli promosyonu alma şartları ve promosyon ödemesi yapan bankalar
Çukur Akın Koçovalı Hain mi?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman'ın hayatı!
Engelli raporu yenileme için gerekli evraklar nelerdir? 2020 Engelli raporu yenileme
Show TV canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Aralık 2020 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.