Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar konusu ve oyuncuları

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Kanunsuz Topraklar ilk bölümleriyle izleyicilerden tam not aldı. Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle yayınlanan dizi yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olarak görülüyor.
Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?
Kanunsuz Topraklar oyuncuları
Kanunsuz Topraklar dizisinin başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner, Murat Daltaban yer alıyor.
Kanunsuz Topraklar konusu
1939 yılında Zonguldak’ta kömür madenlerinde çalışan bir kişi babası ve kardeşleriyle yaşamaktadır. Davut annesi ve küçük kardeşiyle sürdüğü sakin hayatının bir anda değişeceğinden habersizdir. Madende gerçekleşen göçük ile birlikte 9 kişi hayatını kaybeder. Aralarında Davut’un babası da bulunmaktadır. Hayatını kaybedenlerin sorumlusu olarak kömür madeninin sahibi Malik Bey’dir. Davut Malik Bey’den babasının başta olmak üzere hayatını kaybedenlerin intikamını almak ister.