Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar konusu ve oyuncuları

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Kanunsuz Topraklar ilk bölümleriyle izleyicilerden tam not aldı. Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle yayınlanan dizi yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olarak görülüyor.

Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar oyuncuları

Dizinin çekimlerine başlamadan önce 9 ay hazırlık süreci devam etmiştir. İlk bölümleri Zonguldak ve İstanbul’da çekilen dizi 1939 Türkiye’sinde geçmektedir. Dizinin çekimlerinin yapıldığı kasaba için 5000 metrekarelik bir alan set kurulmuştur. Dizinin çekimleri genel olarak kurulan bu sette gerçekleştiriliyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinin başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner, Murat Daltaban yer alıyor.

Kanunsuz Topraklar konusu

1939 yılında Zonguldak’ta kömür madenlerinde çalışan bir kişi babası ve kardeşleriyle yaşamaktadır. Davut annesi ve küçük kardeşiyle sürdüğü sakin hayatının bir anda değişeceğinden habersizdir. Madende gerçekleşen göçük ile birlikte 9 kişi hayatını kaybeder. Aralarında Davut’un babası da bulunmaktadır. Hayatını kaybedenlerin sorumlusu olarak kömür madeninin sahibi Malik Bey’dir. Davut Malik Bey’den babasının başta olmak üzere hayatını kaybedenlerin intikamını almak ister.