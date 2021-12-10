Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman başlayacak?

Fox TV ekranlarında yeni bir dizi olarak yayınlanması planlanan 'Kanunsuz Topraklar' dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı temaları ile birçok dizi hayranının ilgisini çekti. Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin tanıtım videoları ve ilk bölüm fragmanı ile ekranlara ne zaman geleceği merak ediliyor. Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?

Kanunsuz Topraklar dizisi

İlk bölümünün yayın tarihi ile birlikte ekranların yeni gözdesi olması bekleniyor.Fox TV'nin 'Kanunsuz Topraklar‘ dizisinin büyüleyici hikayesi ve harika prodüksiyonu dikkatleri çekmektedir. Tanıtım için yayınlanan afişlerin pek çok dizi hayranı tarafından beğeni toplamasının ardından dizinin Fox TV ekranlarında ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yeni sezon için yeni bir dizi olarak Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk bölümü, 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 20:00'de seyirciyle buluşması planlanıyor. 1939 yılında Türk madencilerinin birçok gerçeğini ekrana yansıtacak oyuncu kadrosu ve dizi temalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi tanıtım afişlerinin ardından yayınlanan tanıtım fragmanı da büyük ilgi gördü.

Kanunsuz Topraklar dizisi eylül ayında vizyona giren yeni dizilerden biri olarak seyirciyle buluşacak. 'Kanunsuz Topraklar’ dizisinin ilk fragmanı birçok dizi hayranı tarafından heyecanla arandı. 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak olan dizinin ilk bölümü, güçlü sahneleri ve muhteşem oyuncularıyla izleyiciyi harika bir zaman yolculuğuna çıkaracak ve birbirinden etkileyici görüntülere sahne olacak.