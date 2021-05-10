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Kanunsuz Topraklar dizi kadrosunda hangi oyuncular var?

Hazırlıkları devam eden yeni başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu ortaya çıktı. Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:23
Kanunsuz Topraklar dizi kadrosunda hangi oyuncular var?
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Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği başrollerde ise Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu ortaya çıktı.

Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncuları kimler?

Dizinin çekimleri Mayıs ayının son haftasında başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, Zülküf Yücel ise senaryoyu kaleme alıyor.

TV100’den gazeteci Birsen Altuntaş'ın kaleme aldığı haberine göre; Zonguldak sahneleri ile başlayacak 1940'lı seneleri anlatacak olan dönem dizisinde; Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Eylül Su Sapan, Ali Erkazan, Mine Teber, Doğaç Yıldız, Onur Kaya ve Ezgi Çelik rol alacaklar.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz TopraklarEsra BilgiçUğur GüneşOyuncu Kadrosu
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