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Kanlı Yayın dizisi ne zaman başlayacak? Kanlı Yayın dizisi konusu ve oyuncuları

Exxen platformunun yeni başlayacak olan dizisi Kanlı Yayın dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Tüm detaylar haberimizde..

15 Mart 2021 Pazartesi 22:35
Kanlı Yayın dizisi ne zaman başlayacak? Kanlı Yayın dizisi konusu ve oyuncuları
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Kanlı Yayın konusu ne ?

Exxen’de yeni başlayacak olan dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizi de Leyla ismindeki bir öğrencinin ölümünden sonra yaşanılan olaylar anlatılacak. Saran Medya’nın yapımcılığını üstleneceği dizinin yönetmeni ise Can Ulkay oldu. Dizinin 3 sezon ve her sezonda 10 bölüm olarak yayınlanması planlanıyor.

Kanlı Yayın oyuncuları

Bergüzar Korel

27 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da doğan oyuncu 39 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesinde tiyatro eğitimi almıştır. Oyunculuk yapmadan önce profesyonel olarak voleybol ile ilgilenmiştir. Kurtlar Vadisi: Irak filmi ile kariyerine adım atmıştır. Binbir Gece dizisinde Şehrazat karakterini canlandırarak büyük bir başarı yakalamıştır. 2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen güzel oyuncu, eşi ile birlikte en son Azizler filminde oynamıştır. Yer alacağı ilk dijital Netflix dizisi Kanlı Yayın olacak.



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:35
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Anahtar Kelimeler:
ExxenKanlı YayınBergüzar Korel
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