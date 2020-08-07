Kanlı Elmas filmi bu akşam televizyonda olacak

Dünya sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran ve unutulmaz yapımlar arasına girmeyi başaran Kanlı Elmas filmi bu akşam televizyondan izleyicilerle buluşacak. Vatandaşlarımız unutulmaz film Kanlı Elmas’ın konusunu ve oyuncularını merak ediyor. 2006 yılında vizyona giren yapımın başrollerinde başarılı oyuncu Leonardo DiCaprio yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise ödül alan Edward Zwick yapıyor.

Kanlı Elması Filmi Konusu

Dünyaca ünlü aktör Leonardo Dicaprio’nun başrolünde olduğu Kanlı Elmas filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Filmi daha önce izlememiş ve ilk kez izleyecek olan vatandaşlarımız Kanlı Elmas’ın konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Sierra Leone’de çekilen filmde köyünü isyancıların bastığı sırada ailesini kurtarmayı başaran Solomon Vandy isimli köleyi görüyoruz. Vondy ailesini kurtarsa da onlara yiyecek bulabilmek için isyancıların sahip el koyduğu bir madende elmas bulmak için çalışmaktadır. Tam da arama yaptığı sırada çok büyük, değerli bir elmas bulur. Elması saklamak isterken yakalanır ancak tam da bu sırada hükümet, İsyancılara saldırı ve ortalık karışır. Elması saklasa da ordu güçleri Vandy’i rehin alır ve ciddi tehditler almaktadır. Olaylar bu şekilde seyrederken Danny Archer bu durumdan haberdar olur ve Vandy’i hapishaneden çıkarmayı başarır. Sonrasında elmasın peşine düşerler. Filmi izlerken Afrika2nın sefaletini de görmüş olacaksınız.

Kanlı Elmas Filmi Oyuncuları