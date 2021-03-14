KanalD Şarkılar Bizi Söyler'in 18 Mart Perşembe yeni bölüm konukları

Yapımcılığı PH Yapım ile Poll Production tarafından yapılan; Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu programın bu haftaki bölümünde; Serkan Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Tuğçe Tayfur, Serdar Ortaç, Taksim Trio gibi isimler konuk oluyor.

“Şarkılar Bizi Söyler” yeni bölümleri ile her Perşembe saat 20:00’de Kanal D ekranlarında!