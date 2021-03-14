KanalD Şarkılar Bizi Söyler'in 18 Mart Perşembe yeni bölüm konukları
Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler isimli programın 18 Mart Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümüne konuk edilecek isimler belli oldu. İşte detaylar…
14 Mart 2021 Pazar 22:21
Takip Et:
Yapımcılığı PH Yapım ile Poll Production tarafından yapılan; Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu programın bu haftaki bölümünde; Serkan Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Tuğçe Tayfur, Serdar Ortaç, Taksim Trio gibi isimler konuk oluyor.
“Şarkılar Bizi Söyler” yeni bölümleri ile her Perşembe saat 20:00’de Kanal D ekranlarında!
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.