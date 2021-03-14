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KanalD Şarkılar Bizi Söyler'in 18 Mart Perşembe yeni bölüm konukları

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler isimli programın 18 Mart Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümüne konuk edilecek isimler belli oldu. İşte detaylar…

14 Mart 2021 Pazar 22:21
KanalD Şarkılar Bizi Söyler'in 18 Mart Perşembe yeni bölüm konukları
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Yapımcılığı PH Yapım ile Poll Production tarafından yapılan; Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu programın bu haftaki bölümünde; Serkan Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Tuğçe Tayfur, Serdar Ortaç, Taksim Trio gibi isimler konuk oluyor.

“Şarkılar Bizi Söyler” yeni bölümleri ile her Perşembe saat 20:00’de Kanal D ekranlarında!



Son Güncelleme: 14.03.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
KanalDşarkılar Bizi Söyler
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