Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan Zolf Mohsen Namjoo'nun yabancı şarksı dinleyenleri büyüledi!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Annenin Günahı ile ilgili izleyicilerin araştırmaları devam ediyor. Son olarak dizide çalan yabancı şarkı dinleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı. İzleyiciler dizideki bu şarkıyı duymaları sonrasında şarkının ismini ve sözlerini araştırmaya başladılar.
Bir Annenin Günahı dizisinde çalan yabancı şarkının Zolf Mohsen Namjoo’ya ait. Ünlü sanatçının şarkısının ismi ise Nederlands Blazers Ensemble olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de de daha önceden canlı konser veren yabancı şarkıcının İran uyruklu olduğu biliniyor. Aşağıdaki kısımda Namjoo’nun Nederlands Blazers Ensemble isimli şarkısının sözleri yer alıyor.
Saçlarını rüzgara savurma yoksa beni de rüzgara savurursun
Naz yapma, ki nazınla beni de geçmişten edersin
Başkalarıyla mei (şarab) içme yoksa benim ciğerim kanar
İsyan etme yoksa ben feleğe isyan ederim
Saçlarını buruk yapma yoksa beni kendine bağlarsın
Başkalarına yar olma yoksa ben kendimden geçerim
Bu hayatın gamını çekme yoksa beni üzersin
Yüzünü her zaman ferah tut ki ben güllere bakmayayım
Her zaman ayakta ol ki çınarlara bakmayayım
Her mahfelin(toplanma yeri) mumu olma yoksa beni yandırırsın
Herkesi yad eyleme yoksa ben seni unuturum
şehirde ünlü olma yoksa başımı alıp dağlara giderim
şirin gibi olma yoksa ben ferhad olurum
acı bana ve sesimi duy
ki haykırışımın sesi üzüntünün toprağına yetişmesin
Yalan olur eğer ki hafız senin hüznünden bıkarsa
çünkü ben senin zindanında olduğum günden özgürüm