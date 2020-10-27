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Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyen herkesin hoşuna gitti. Şarkının duyulması ardından söyleyen kişi ve sözleri internet üzerinde araştırılmaya başlandı...

27 Ekim 2020 Salı 19:58
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Annenin Günahı ile ilgili izleyicilerin araştırmaları devam ediyor. Son olarak dizide çalan yabancı şarkı dinleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı. İzleyiciler dizideki bu şarkıyı duymaları sonrasında şarkının ismini ve sözlerini araştırmaya başladılar.

Bir Annenin Günahı dizisinde çalan yabancı şarkının Zolf Mohsen Namjoo’ya ait. Ünlü sanatçının şarkısının ismi ise Nederlands Blazers Ensemble olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de de daha önceden canlı konser veren yabancı şarkıcının İran uyruklu olduğu biliniyor. Aşağıdaki kısımda Namjoo’nun Nederlands Blazers Ensemble isimli şarkısının sözleri yer alıyor.

 

Saçlarını rüzgara savurma yoksa beni de rüzgara savurursun

Naz yapma, ki nazınla beni de geçmişten edersin

Başkalarıyla mei (şarab) içme yoksa benim ciğerim kanar

 

İsyan etme yoksa ben feleğe isyan ederim

Saçlarını buruk yapma yoksa beni kendine bağlarsın

Başkalarına yar olma yoksa ben kendimden geçerim

Bu hayatın gamını çekme yoksa beni üzersin


 

Yüzünü her zaman ferah tut ki ben güllere bakmayayım

Her zaman ayakta ol ki çınarlara bakmayayım

Her mahfelin(toplanma yeri) mumu olma yoksa beni yandırırsın

Herkesi yad eyleme yoksa ben seni unuturum

şehirde ünlü olma yoksa başımı alıp dağlara giderim

 

şirin gibi olma yoksa ben ferhad olurum

acı bana ve sesimi duy

ki haykırışımın sesi üzüntünün toprağına yetişmesin

Yalan olur eğer ki hafız senin hüznünden bıkarsa

çünkü ben senin zindanında olduğum günden özgürüm




Son Güncelleme: 27.10.2020 19:58
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DBir Annenin GünahıZolf Mohsen NamjooNederlands Blazers Ensemble
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