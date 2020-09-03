İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a yeni oyuncular katılıyor!

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a yeni oyuncular katılıyor! Senelerdir yayınlanan dizi her yeni sezonda daha güçlü bir oyuncu kadrosuna ulaşıyor…

03 Eylül 2020 Perşembe 15:59
Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a yeni oyuncular katılıyor!
Takip Et:

Türkiye tarihinde yayınlanmış olan en uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar dizisi başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 15. Sezonu ile 2020-2021 dizi sezonunda da ekranlarda olacağı ifade edilen Arka Sokaklar dizisine yeni oyuncular da katılacağı belirtildi. 15 kadar yeni oyuncunun katılacağı Arka Sokaklar dizisinde birbirinden renkli isimler yer alıyor. Bu oyucular arasında Gizem Terzi ve Perihan Ünlücan gibi önemli isimler de yer alıyor.

Perihan Ünlücan Arka Sokaklar dizisinde avukat Başak karakterini canlandıracak.

Gizem Terzi’nin ise dizide sürpriz bir rol ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

Elvan Dişli dizinin yeni Pınar karakteri olarak boy gösterecek.


Yiğitcan Ergin 14. Sezonda Komiser Cemal karakteri olarak diziye katılmıştı. Bu sezonda da rol yapmaya devam edecek.

Ela Yörüklü, Arka Sokaklar dizisine geçen sezon katılan başarılı oyuncu Ezgi karakteri olarak yeni sezonda da devam edecek.

Melisa Şalgam da Hüsnü’nün gelini olarak ve Metin’in eşi olarak dizide oynamaya devam edecek.

Ecem Öz, Hüsnü Çoban’ın kızı Şule olarak diziye dahil olmuştu. Bu sezonda da kendisi oyunculuk yapmayı sürdürecek.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 15:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?

Popüler Haberler

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a yeni oyuncular katılıyor!
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2020
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2020 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2020
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2020
Patates ne zaman ekilir? Patates ekimi için en uygun zaman ne zamandır?
MEBBİS öğretmenlerin hizmet puanı hesaplama işlemleri nereden, nasıl yapılır?
Kurşun dizisi oyuncuları ve konusu
Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi yaşı ve hakkında bilgiler
KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde taban puan kaça kadar düşer? KPSS 2019/6 tercih sonuçları bekleniyor
Çatı Katı Aşk Doktor Uğur'u kim canlandıracak? Cansu Kanlıkaya kimdir?
Bay Yanlış dizisinin çekildiği yer neresi? Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Eylül 2020 Perşembe
Çatı Katı Aşk Dizisinden üzücü haber...
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.