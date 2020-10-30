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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!

Kanal D ekranlarında 15 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosuna 3 yeni isim dahil olduğu ifade edildi. Yeni oyuncular Sevi Demirçivi, Emre Törün ve Rabia Kaya artık Arka Sokaklar'da yer alacaklar...

30 Ekim 2020 Cuma 19:29
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve uzun senelerdir izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 15 sezondur Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen Arka Sokaklar dizisine 3 yeni oyuncunun daha katılım gösterdiği ifade edildi.


Yapılan açıklamada Sevi Demirçivi, Emre Törün ve Rabia Kaya’nın Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosuna katıldıkları ifade edildi. Dizide Sevi Demirçivi Ümit karakterine, Emre Törün Civan karakterine ve Rabia Kaya ise Nuray Yıldız karakterine hayat verecek.

Senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul tarafından yazılan Arka Sokaklar dizisinde yönetmenliği ise Orhan Oğuz üstleniyor. Dizi başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor.



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:29
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Kanal DArka Sokaklar
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