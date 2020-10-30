Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve uzun senelerdir izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 15 sezondur Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen Arka Sokaklar dizisine 3 yeni oyuncunun daha katılım gösterdiği ifade edildi.
Senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul tarafından yazılan Arka Sokaklar dizisinde yönetmenliği ise Orhan Oğuz üstleniyor. Dizi başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor.
Son Güncelleme: 30.10.2020 19:29