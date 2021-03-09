İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Kanal D'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 9 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Kanal D'de Salı tarihinde ne var? Kanal D Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 9 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 00:01
Kanal D'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 9 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Takip Et:

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 16 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 16 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem (Tekrar)

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16.00 Yüzleşme (Yeni Bölüm)

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)

00.15 Sadakatsiz (Tekrar)

02.20 Yüzleşme (Tekrar)

04.40 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.03.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?
Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?
Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba kim olacak?
Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba kim olacak?
Survivor 2021 44. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı
Survivor 2021 44. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı
1-7 Mart 2021 geçen haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
1-7 Mart 2021 geçen haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?
Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 9 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 9 Mart 2021 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 9 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mart 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 9 Mart 2021 Salı güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 9 Mart 2021 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Mart 2021 Salı
9 Mart 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
9 Mart 2021 Salı günü Atv yayın akışı
TRT 1 Seneye Bu Zamanlar programı formatı ne? TRT 1 Seneye Bu Zamanlar tanıtım fragmanı
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show kanalı belli oldu mu?
Görüntülü konferans platformu Zoom programı ne kadar güvenilir?
Öğretmenlere 2 yeni sınav görevi 2019 yılı KPSS ÖABT
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
Star TV 9 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Pelkas ne kadar oynayamayacak, kaç hafta yok, sakatlığı ne? Pelkas'ın sağlık durumu
Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.