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Kanal D'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 6 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Kanal D'de Salı tarihinde ne var? Kanal D Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair en sıcak ayrıntılar 06.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 12:08
Kanal D'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 6 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 13 Mart Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 13 Mart Cumartesi yayın akışı

 

15:45 Hekimoğlu 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Kod Adı: Angel 
22:30 Ver Kaç 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 06.04.2021 12:08
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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