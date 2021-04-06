Kanal D'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 6 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 13 Mart Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 13 Mart Cumartesi yayın akışı

15:45 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kod Adı: Angel

22:30 Ver Kaç

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