Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı
06:30 GENİŞ AİLE
08:15 SET EKSTRA
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI
14:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2
15:30 CAMDAKİ KIZ
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 TAKİP: İSTANBUL
22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ
Kanal D nasıl izlenir?
Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.
Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
Kanal D frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12103
Polarizasyon yatay
Symbol rate 8333
FEC 2/3
Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON
Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 24
D-Smart: 22
Turksat Kablo TV: 3
Teledünya: 25
Tivibu: 23
Turkcel TV+: 22