İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Birçok kişinin merak ettiği Kanal D'de Cumartesi tarihinde ne var? Kanal D Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Kanal D'de Cumartesi tarihinde ne var? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:02
Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 GENİŞ AİLE

08:15 SET EKSTRA

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI

14:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

15:30 CAMDAKİ KIZ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 TAKİP: İSTANBUL

22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yemek programı ünlü şef Arda Türkmen’in sunumuyla Arda’nın Mutfağı yer alırken akşam kuşağında Takip: İstanbul ekranlara geliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi dizi yayın akışında Cumartesi günü Çok Güzel Hareketler Bunar 2  gibi yapımlar yayınlanacak. Günlük yayın akışında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 05.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2021
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Haziran 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 5 Haziran 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Haziran 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 6 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 6 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV dizi, film ve programları
Yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Subay ve Yedek subay başvuru şartları
2021 Afet ve acil durum toplanma bölgeleri nasıl öğrenilebilir?
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Sol Yanım dizisi Biricik karakteri kimdir? Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Yetim maaşı ne zamana kadar alınır? Yetim maaşı neden ve ne zaman kesilir?
Camdaki Kız 9. bölüm fragman izle - Camdaki Kız 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Resmi Gazete'de 5 Haziran Cumartesi bugün hangi haberler var? 5 Haziran Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Kıbrıs 10. yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.