İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal D'de Cumartesi tarihinde ne var? Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Kanal D'de Cumartesi tarihinde ne var?’a dair gelişmeleri 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:51
Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 GENİŞ AİLE

08:15 SET EKSTRA

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI

14:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

15:30 CAMDAKİ KIZ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 TAKİP: İSTANBUL

22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yemek programı ünlü şef Arda Türkmen’in sunumuyla Arda’nın Mutfağı yer alırken akşam kuşağında Takip: İstanbul ekranlara geliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi dizi yayın akışında Cumartesi günü Çok Güzel Hareketler Bunar 2  gibi yapımlar yayınlanacak. Günlük yayın akışında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 05.06.2021 17:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışında ne var?
Yemin dizisine katılan Cansu Tuman kimdir? Feride karakteri kimdir?
Kırmızı Oda 40. bölüm tek parça izle - Kırmızı Oda son bölüm TV 8 canlı izle
Bugün hangi maçlar var, 5 Haziran 2021 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Survivor 2021 111. bölüm fragmanı 5 Haziran 2021 Cumartesi TV 8
Akıncı Defne kimdir? Deren Talu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2021
Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Oda 41. yeni bölümde neler olacak?
TJK 5 Haziran 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Fox TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2021
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.