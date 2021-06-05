Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.

İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 GENİŞ AİLE

08:15 SET EKSTRA

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI

14:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

15:30 CAMDAKİ KIZ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 TAKİP: İSTANBUL

22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yemek programı ünlü şef Arda Türkmen’in sunumuyla Arda’nın Mutfağı yer alırken akşam kuşağında Takip: İstanbul ekranlara geliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi dizi yayın akışında Cumartesi günü Çok Güzel Hareketler Bunar 2 gibi yapımlar yayınlanacak. Günlük yayın akışında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

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Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22