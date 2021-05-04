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Kanal D'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

4 Mayıs 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Kanal D'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Kanal D'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 4 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 12:02
Kanal D'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 24 Nisan Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı

 

 

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Hekimoğlu

16.00 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Galaksinin Koruyucuları

22.45 Star Wars; Son Jedi

01.45 Çok Güzel Hareketler 2

02.30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05.30 Müzik Arası

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 04.05.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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