Kanal D'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 29 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D 27 Haziran Pazar yayın akışı
- 07:30 Konuştuktça
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
- 14:00 Harry Potter Azkaban Tutsağı
- 16:15 Baht Oyunu
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yaşamak Güzel Şey
- 22:15 Aşkın Tarifi
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Son Güncelleme: 29.06.2021 00:02