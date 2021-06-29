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Kanal D'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 29 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Kanal D'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Kanal D'de Salı tarihinde ne var? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 29.06.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

29 Haziran 2021 Salı 00:02
Kanal D'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 29 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.30'da Konuştukça yer alıyor. Sevilen program  tamamlandıktan sonra 08:45'de  Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim  programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 27 Haziran Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 27 Haziran Pazar yayın akışı

  • 07:30 Konuştuktça
  • 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
  • 14:00 Harry Potter Azkaban Tutsağı
  • 16:15 Baht Oyunu
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yaşamak Güzel Şey
  • 22:15 Aşkın Tarifi

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 29.06.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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