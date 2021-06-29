Kanal D'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 29 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D 27 Haziran Pazar yayın akışı

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Harry Potter Azkaban Tutsağı

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Aşkın Tarifi

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.30'da Konuştukça yer alıyor. Sevilen program tamamlandıktan sonra 08:45'de Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 27 Haziran Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

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