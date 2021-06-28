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Kanal D'de 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 28.06.2021 tarihli Kanal D'de Pazartesi tarihinde ne var? Kanal D Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 28.06.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:03
Kanal D'de 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:30 Baht Oyunu

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Bodrum Masalı

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

 


Son Güncelleme: 28.06.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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