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Kanal D'de 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Kanal D'de Pazartesi tarihinde ne var? Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Kanal D'de Pazartesi tarihinde ne var? Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor? hakkındaki güncel bilgileri 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 03:02
Kanal D'de 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:30 Baht Oyunu

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Bodrum Masalı

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

 


Son Güncelleme: 28.06.2021 03:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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