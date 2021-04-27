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Kanal D'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Birçok kişinin merak ettiği Kanal D'de Salı tarihinde ne var? Kanal D Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 27 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Kanal D'de Salı tarihinde ne var? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 06:01
Kanal D'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 24 Nisan Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 24 Nisan Cumartesi yayın akışı

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Hekimoğlu

16.15 Sadakatsiz

18.45 Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Recep İvedik

22.00 Recep İvedik

00.15 Yaratık:Covenant

02.30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05.30 Müzik Arası

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 27.04.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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