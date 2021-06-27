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Kanal D'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Birçok kişinin merak ettiği 27 Haziran 2021 Pazar günü gündeme gelen Kanal D'de Pazar tarihinde ne var? Kanal D Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 27-06-2021 tarihli haberimizde Kanal D'de Pazar tarihinde ne var? Kanal D Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 18:24
Kanal D'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:30 Konuştuktça
  • 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
  • 14:00 Harry Potter Azkaban Tutsağı
  • 16:15 Baht Oyunu
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yaşamak Güzel Şey
  • 22:15 Aşkın Tarifi

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 27 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile dizisi ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Magazin D programı yer alırken akşam kuşağında komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ekranlara geliyor. Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 27.06.2021 18:24
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