Kanal D'de 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.

İzleyiciler 23 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

01:45 Aşkın Tarifi



Aşkın Tarifi 03:30 Gelinim Mutfakta



Gelinim Mutfakta 05:00 Bodrum Masalı



Bodrum Masalı 07:00 Sihirli Annem



Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta



Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü



Yaprak Dökümü 13:15 Gelinim Mutfakta



Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu



Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber



Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2



Çok Güzel Hareketler 2 20:45 Baht Oyunu



Baht Oyunu 23:45 Aşkın Tarifi

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Sadakatsiz dizisi ekranlara geliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba dizi yayın akışında Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22