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Kanal D'de 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

09:02 sularında basına yansıyan Kanal D'de Çarşamba tarihinde ne var? Kanal D Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Haziran 23 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:03
Kanal D'de 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 23 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

  • 01:45

    Aşkın Tarifi
     

  • 03:30

    Gelinim Mutfakta
     

  • 05:00

    Bodrum Masalı
     

  • 07:00

    Sihirli Annem
     

  • 09:00

    Neler Oluyor Hayatta
     

  • 11:00

    Yaprak Dökümü
     

  • 13:15

    Gelinim Mutfakta
     

  • 16:00

    Aşk-ı Memnu
     

  • 19:00

    Kanal D Ana Haber
     

  • 20:00

    Çok Güzel Hareketler 2
     

  • 20:45

    Baht Oyunu
     

  • 23:45

    Aşkın Tarifi

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Sadakatsiz dizisi ekranlara geliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba dizi yayın akışında Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 23.06.2021 09:03
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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