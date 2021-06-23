Kanal D'de 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 23 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı
- 07:00Sihirli Annem
- 09:00Neler Oluyor Hayatta
- 11:00Yaprak Dökümü
- 13:15Gelinim Mutfakta
- 16:00Aşk-ı Memnu
- 19:00Kanal D Ana Haber
- 20:00Çok Güzel Hareketler 2
- 23:45Baht Oyunu
- 02:00Gelinim Mutfakta
- 04:00Bodrum Masalı
Kanal D nasıl izlenir?
Kanal D ekranlarında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Sadakatsiz dizisi ekranlara geliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 23 Haziran 2021 Çarşamba dizi yayın akışında Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.
Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.
Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
Kanal D frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12103
Symbol rate 8333
FEC 2/3
Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON
Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 24
D-Smart: 22
Turksat Kablo TV: 3
Teledünya: 25
Tivibu: 23
Turkcel TV+: 22