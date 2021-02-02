Kanal D'de 2 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? 2 Şubat 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 26 Ocak Salı günü yayın akışını sizler için derledik.
Kanal D 26 Ocak Salı yayın akışı
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta YENİ BÖLÜM
11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
15:45 Arka Sokaklar TEKRAR
20:00 Hekimoğlu YENİ BÖLÜM
00:15 Sadakatsiz TEKRAR
02:15 Gelinim Mutfakta TEKRAR
04:00 Arda ile Omuz Omuza TEKRAR
04:45 Küçük Ağa TEKRAR
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