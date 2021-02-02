Kanal D'de 2 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? 2 Şubat 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 26 Ocak Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 26 Ocak Salı yayın akışı

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta YENİ BÖLÜM

11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

15:45 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu YENİ BÖLÜM

00:15 Sadakatsiz TEKRAR

02:15 Gelinim Mutfakta TEKRAR

04:00 Arda ile Omuz Omuza TEKRAR

04:45 Küçük Ağa TEKRAR

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