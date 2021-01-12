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Kanal D'de 12 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 12 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Kanal D'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 12-01-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 12:02
Kanal D'de 12 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 12 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00’de Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gelinim Mutfakta ise 13.00’te ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde ise salı günleri Hekimoğlu ekranlara taşınıyor. 

Kanal D 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

15:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 HEKİMOĞLU

00:15 YARATIK: COVENANT

02:15 YATIYA MİSAFİRİM VAR (Tekrar)

04:15 KÜÇÜK AĞA

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.01.2021 12:02
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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