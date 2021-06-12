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Kanal D'de 12 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Kanal D'de Cumartesi tarihinde ne var? Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 12.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

12 Haziran 2021 Cumartesi 21:04
Kanal D'de 12 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

05:30 Aşkın Tarifi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Sadakatsiz 
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
23:15 Camdaki Kız
02:30 Aşkın Tarifi

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 12 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yemek programı ünlü şef Arda Türkmen’in sunumuyla Arda’nın Mutfağı yer alırken akşam kuşağında Takip: İstanbul ekranlara geliyor. 12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 12 Haziran 2021 Cumartesi dizi yayın akışında Cumartesi günü Çok Güzel Hareketler Bunar 2  gibi yapımlar yayınlanacak. Günlük yayın akışında 12 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 12.06.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D
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