Kanal D'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 1 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 29 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
Kanal D 29 Mayıs Cumartesi yayın akışı
06.30 Geniş Aile
08.15 Set Ekstra
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
15.30 Camdaki Kız
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Takip: İstanbul
22.00 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi
00.45 Kanun Namına
04:15 Güllerin Savaşı
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