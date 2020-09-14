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Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 14.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:53
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
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Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş yeni sezonda Kanal D ekranlarında yarışma programı sunacak. Zahide Yetiş’in sunacağı yarışma programının başvuruları başladı. İzleyiciler yarışmaya nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyor.

Zahide Yetiş’le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları


Gelin ve kaynanaların yer alacağı yarışma programında yemek, moda, temizlik ve misafirperverlik alanlarında yarışmalar düzenlenecek. Yarışmanın adı henüz netlik kazanmazken, yarışmanın başvuruları başladı. Kanal D resmi intenet sitesinde başvuruların başladığını duyurdu. Duyuruda yer alan numarayı arayarak yarışma hakkın bilgi alıp, başvuru detaylarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca resmi intenet sitesinde de yarışma hakkında genel bilgiler yer almaktadır.

Zahide Yetiş geçen sezon Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Başarılı sunucu yeni sezonda Kanal D ekranlarında yer alacak. Kanal D ekranlarında sunacağı yeni yarışma programında 5 gelin ve 5 kaynana tüm hafta yarışacak ve Cuma günü verilecek haftanın ödülün kazanmaya çalışacak.



Son Güncelleme: 14.09.2020 12:53
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Zahide YetişKanal D
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