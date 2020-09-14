Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş yeni sezonda Kanal D ekranlarında yarışma programı sunacak. Zahide Yetiş’in sunacağı yarışma programının başvuruları başladı. İzleyiciler yarışmaya nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyor.
Zahide Yetiş’le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Zahide Yetiş geçen sezon Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Başarılı sunucu yeni sezonda Kanal D ekranlarında yer alacak. Kanal D ekranlarında sunacağı yeni yarışma programında 5 gelin ve 5 kaynana tüm hafta yarışacak ve Cuma günü verilecek haftanın ödülün kazanmaya çalışacak.
Son Güncelleme: 14.09.2020 12:53