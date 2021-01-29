Kanal D Yüzleşme yarışması ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması formatı ne?

ekranlarında seyirci karşısına çıkacak yeni yarışma formatıçok dikkat çekti. Sunuculuğunu Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın yapacağı Yüzleşme yarışmasında yedi farklı kişinin yaşadığı sağlık sorunları ve hayata tutunma çabaları ekranlara gelecek. Yüzleşme evinde 7/24 yaşayacak olan yarışmacılar sağlık sorunlarına bir çözüm ararken Doç. Dr. Oytun Erbaş ve alanında uzman diğer doktorlar da bu yarışmacılara hem psikolojik hem de tıbbi açıdan yardımcı olacaklardır. Yüzleşme programının çok yakında hafta içi her gün ekranlara geleceği bilinirken kesin olarak ne zaman başlayacağı bilinmemektedir.