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Kanal D Yüzleşme yarışması ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması formatı ne?

Kanal D'de ekranlara gelecek olan yeni yarışma Yüzleşme çok dikkat çekti. Merakla beklenen yarışma Yüzleşme'nin konusu nedir, ne zaman başlayacaktır? sorularının cevapları ve daha fazla detaylar haberimizde yer almaktadır.

29 Ocak 2021 Cuma 22:48
Kanal D Yüzleşme yarışması ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması formatı ne?
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Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkacak yeni yarışma formatı Yüzleşme çok dikkat çekti. Sunuculuğunu Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın yapacağı Yüzleşme yarışmasında yedi farklı kişinin yaşadığı sağlık sorunları ve hayata tutunma çabaları ekranlara gelecek. Yüzleşme evinde 7/24 yaşayacak olan yarışmacılar sağlık sorunlarına bir çözüm ararken Doç. Dr. Oytun Erbaş ve alanında uzman diğer doktorlar da bu yarışmacılara hem psikolojik hem de tıbbi açıdan yardımcı olacaklardır. Yüzleşme programının çok yakında hafta içi her gün ekranlara geleceği bilinirken kesin olarak ne zaman başlayacağı bilinmemektedir.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
YüzleşmeKanal D
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