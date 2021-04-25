İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'in hayatı

Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'in hayatı haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 25 Nisan 2021 Pazar gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 15:00
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'in hayatı
Takip Et:

Kanal D’nin yeni programı ‘Yüzleşme’ birbirini tanımayan yedi farklı kişinin hayatında yaşadığı sağlık sorunlarını ele alacak. Sağlık sorunlarından kaynaklı psikolojik tedaviye ihtiyaç duyacak olan yedi yarışmacı hayata tutunma mücadelelerini ekranlarda gösterecek. 8 Şubat 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan programın moderatörlüğünü Oytun Erbaş üstlendi. Uzman doktorlar ile birlikte aynı evde yaşayacak olan yedi farklı yarışmacı birçok problemi ile yüzleşerek sorunlarından kurtulmaya çalışacak.

‘Yüzleşme’ programı sunucu Oytun Erbaş kimdir?

1978 doğumlu Oytun Erbaş eğitim hayatını 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. TUS sınavına giren Erbaş sınavda derece yaparak büyük başarıya imza atmıştır. Asıl deneyim alanı ilaç ve Ar-Ge çalışmaları olan Erbaş biyolojik, psikoloji, fizyoloji, gibi birçok dersleri vermektedir. Çok iyi derecede yabancı dil bilen Erbaş halen fizyoloji bilim dalında Doçent Doktor olarak birçok üniversitelerde öğretim üyesidir.


Deneysel Tıp İlaç ARGE laboratuvarlarının kurucusu olan Erbaş birçok deneysel çalışma sonrasında ödüller alarak başarıya imza atmıştır. Eğitim hayatında oldukça iddialı ve hırslı olan Erbaş 48 yaşında bilim adına birçok deneyler ve projelere imza atmaktadır.




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SunucuYüzleşmeIlaçOytun Erbaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?
Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?
Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!
Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!

Popüler Haberler

Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kefaret Melis karakterini kim canlandırıyor? Senay Dede kimdir?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı!
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm biyografisi
Kefaret dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bim indirimli ürünler kataloğu 25 Nisan 2021 Pazar indirim fırsatları
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Kefaret dizisinde Meltem karakterini Özge Özacar canlandırıyor
Ehliyet sorgulama nasıl yapılır? 2021 tc kimlikle ehliyet sorgulama işlemleri
Son Yaz dizisine katılan Sinan Tuzcu kimdir? Metin karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar'ın hayatı!
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir? Rüyada bulgur görmek anlamı, tabiri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.