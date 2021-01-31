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Kanal D Yüzleşme programı başvurusu nasıl yapılır?

Formatı ile büyük merak uyandıran Yüzleşme Programını merak eden okurlarımız adına Yüzleşme programını sizlere tanıtıp, programa nasıl başvuru yapabileceğinizi sizlere göstereceğiz. İşte Kanal D Yüzleşme Programı hakkında tüm detaylar..

31 Ocak 2021 Pazar 03:31
Kanal D Yüzleşme programı başvurusu nasıl yapılır?
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Kanal D Yüzleşme programı

Daha önce tanışmamış olan 7 farklı bireyi bir evde toplayıp hayattaki dert ve sıkıntılarını anlattıktan sonra kendi aralarında anlaşıp anlaşamama durumlarını izleyeceğimiz Yüzleşme programı kısa bir süre içinde Kanal D ekranlarında izleyicilere sunulacak. Birbirinden farklı misafirleri içerecek olan bu program hakkındaki detaylı bilgilere bu yazımızın devamından erişebilirsiniz.

Kanal D Yüzleşme Programı Konukları

Birbiriyle daha önce tanışmamış olan 7 insanın 7 gün boyunca aynı evde yaşayıp birlikte kalacağı Yüzleşme programı değişik birçok konuğu olacaktır. Bu 7 farklı kişi birçok alanda kendini uzmanlaştırmış doktorlar olacaktır. Fiziksel ve psikolojik alanlarda uzmanlaşmış uzmanlar bu programa konuk olacaktır ve oradaki insanlara danışmanlık yapacaktır. 

Kanal D Yüzleşme Programı Sunucusu

Daha önce görülmemiş bir program yapısı olan Yüzleşme programı sunuculuğunu yapacak olan kişi Oytun Erbaş’tır. Oytun Erbaş hakkında merak ettiğiniz her şeyi detaylandırarak size anlatacağız. 

Oytun Erbaş Kimdir?

Sunucumuz Oytun Erbaş 1978 senesinde İzmir’de doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini birinci olarak bitirmiştir. Özel olarak sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji dersleri vermektedir. Başka bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan Erbaş, bu sezonda Yüzleşme programında sunucu olacaktır. 

Kanal D Yüzleşme Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Farklı bir program olan Yüzleşme’nin başlayacağını öğrenen pek çok insan Yüzleşme’nin formatını öğrenince hemen başvurmak istediler. Bizler de sizler için programa nasıl başvuru yapılacağı hakkında bilgilendireceğiz. Kanal D ekranının resmi intenet sitesi veya 05434962166 numarasını çevirerek başvuru yapabilirsiniz.

Yeni çıkacak olan Yüzleşme programı hakkında sizi bilgilendirmeye çalıştık. Sizlerin de bu haberimiz hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum yap kısmından öğrenmeyi çok isteriz. Siz bu yeni program hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Katılmayı düşünür müsünüz?



Son Güncelleme: 31.01.2021 03:31
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Anahtar Kelimeler:
KanalDYüzleşme
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