İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası

Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 8 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:00
Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Takip Et:

Yüzleşme programının fragmanı yayınlanmasıyla birlikte dikkatleri üzerine toplayan Yüzleşme programına başvuruların nasıl yapıldığı araştırma konusu oldu. Yüzleşme programına nasıl başvurulur? Başvurmak için link var mı? Detaylar yazımızda. 

Kanal D’nin yeni Programı Yüzleşme için başvuru

Programda birbirlerini tanımayan kişilerin sağlık sorunlarıyla hayata tutunma çabalarının işleneceği ve izleyiciye yansıtılacağı bir program olan Yüzleşme Kanal D ekranlarında yerini aldı. Yüzleşme programına başvuru yapmak isteyenler ise Kanal D’nin intenet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak başvuru işlemi yapabilirler. Peki başvuru formunda hangi bilgiler yer alıyor. Aranan bilgiler şöyledir:

İlk olarak Adınız ve soyadınız ardından Doğum tarihiniz ve iletişim bilgileriniz istenmektedir. Bulunduğunuz il ile birlikte açık adresiniz yer alıyor. Medeni durumunuz, cinsiyetiniz, öğrenim durumu ve mesleğinizle birlikte Sosyal medya hesaplarınız istenmektedir. Bu bilgiler sonrasında formda şu sorular yer alıyor:

- Hobileriniz ve ilgi alanlarınız nelerdir?

- Nasıl bir karakteriniz vardır?

- Bir takıntı ya da fobiniz var mı? Var ise nedir?

- Tedavisi şu an devam eden veya geçirdiğiniz bir sağlık probleminiz var mı?

- Fiziksel engeliniz var mı?

- Herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi?

- Hayatınızda sizi en çok etkileyen unutamadığınız an nedir?

- Daha önce bir televizyon programına katıldınız mı? Ne zaman katıldınız ve programın adı nedir?

- Bu programa neden katılmak istiyorsunuz?

Başvuru yapmak için tıklayın

Kanal D ekranlarında yayınlanacak ve 7 kişinin yaşamını sağlık problemleriyle birlikte çekmiş oldukları sıkıntıları ele alacak Yüzleşme programında yapılan başvuru işlemleri gönderilen yazı, fotoğraf ve gönderilen diğer bilgiler form gönderen kişinin sorumluluğundadır. Başvuru işlemi yapan kişilerin bizzat kendisi olduklarını beyan etmiş olmaları gerekiyor. Kişinin bilgisi dışında yapılan başvurularında Kanal D sorumlu değildir. 

Yüzleşme programı 8 Şubat itibari ile hafta içi her gün 16:00’da Doçent Doktor Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünde birbirini tanımayan sağlık problemi olan kişilerin bir araya geldiği bir program olarak Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. 

 




Son Güncelleme: 08.03.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BaşvuruDoktorYaşam ZorluğuSağlıkYeni ProgramKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Murder Among the Mormons konusu
Murder Among the Mormons konusu
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?

Popüler Haberler

Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yüzleşme sunucusu? Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
Kan grupları hangi kanser türlerine yakalanabilir?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Milletvekili maaşları ne kadar? Mart 2021 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?
Kyk öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli midir?
Bu hafta Kuruluş Osman yok mu, yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Payitaht Abdülhamid Refika Kalfa kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Hangi ilde ne kısıtlandı? İl il yapılan kısıtlamalar
İş göremezlik raporu rapor parası sorgulama işlemleri! Rapor parası ne zaman yatar?
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2021 Mart Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Kefaret dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatının gerektiği haller
Arıza dizisi Balaban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.