Kanal D Yüzleşme ne zaman başlayacak? Yüzleşme programı formatı nedir?

Konusunda uzmanların yardımıyla Yüzleşme evinde yaşayan 7 kişinin sorunlarını ve gerçek hayat hikayelerini inceleyecekler. Katılımcılar aynı evde yaşarken sağlık sorunlarına çözüm ararlar ve Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar, ev sakinlerine psikolojik ve tıbbi destek sağlayacaktır.

Yüzleşme ne zaman başlayacak?

Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat beraber yaşam sürecekleri, hafta içi her gün ekranlarda olacak olan “Yüzleşme”, yakın zamanda Kanal D ekranlarında olacak. Yeni programın ilk fragmanı izleyicilere sunuldu.

Yüzleşme formatı nedir?

Yüzleşme programındaki uzman doktorlardan oluşan bir ekip bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sırasında neler olduğunu tartışacak. Farklı bir konsepte sahip olsa da, döneme damgasını vuran Biri Bizi Gözetliyor yapımına benzeyen Yüzleşme programı merak içerisinde beklenmeye başladı.