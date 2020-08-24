Kanal D Yeni Hayat dizisinde kullanılan arabalar ve markaları

Kanal D ekranlarında yeni sezonda yayınlanacağı ifade edilen Yeni Hayat dizisi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Önemli oyuncularından oluşan kadrosu ile yeni sezonda izlenecek olan Yeni Hayat dizisinde Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk başrolleri paylaşacak.

Diğer yandan dizinin yayınlanan fotoğrafları ve görüntülerinde kullanılan lüks araçlar pek çok kişinin ilgisini toplamayı başardı. Oldukça yüksek fiyatlar üzerinden satışa sunulan bu araçlar otomobil meraklılarının da dikkatini çekti. Dizinin yayınlanan son tanıtım fragmanında BMW markasının bir otomobili görüldü. Ülkemizde oldukça çok tercih edilen BMW 5 serisi bu dizide de kullanılmış durumda.

Farklı Modeller de Yer Alacak

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Hayat isimli dizide sadece BMW marka araçlara değil farklı spor araçlara da rastlanacağı ifade edilenler arasında yer alıyor. Ancak diziye BMW markasının sponsor olmasından kaynaklı olarak çok büyük bir sıklık ile BMW markalı araçlara rastlanacak. Yalnızca BMW 5 serisi ile değil 3 ve 4 serisi araçların da görüleceği ifade edildi.

BMW markasının yanı sıra yine ülkemizde sıklıkla görülebilen markalardan biri olan Mini Cooper markasındaki araçlar da dizide yer alacak. Dizinin tanıtımında görülen Mini Cooper 1.5 D Pepper modeli izleyen pek çok kişi tarafından beğenileri topladı.

Dizide Klasik Spor Araçlar da Yer Alıyor

Yeni Hayat dizisinde klasik spor model araçların da yer alacağı ifade edildi. Bu araçların hangi markalarda olacağı henüz bilinmese bile otomobil tutkunları için görsel bir şölen sunulacağı tahmin ediliyor.