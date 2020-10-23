Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman final yapıyor?

ekranlarının yaz döneminde yayınlanmaya başlayansi Yeni Hayat’tan üzücü haber geldi. OJO Pictures imzalı dizikararı aldı. Oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı ve Nisa Sofiya Aksongur gibi sevilen isimleri bulunduran dizinin neden final yaptığı merak konusu oldu.

Kış döneminin girmesiyle birlikte yeni dizilerin ekranlara gelmesinin ardından reytinglerde istediğini bulamayan dizi final yapacak. Yapımcı firmadan yapılan açıklamada dizinin bu Perşembe günü yayınlanacak 9. bölümüyle ekranlara veda edeceği duyuruldu.