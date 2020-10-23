İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...

Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman final yapıyor?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yeni Hayat final kararı aldı. Dizinin sevenleri final kararının ardından Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman final yapıyor sorusunu araştırmaya başladı.

23 Ekim 2020 Cuma 18:48
Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman final yapıyor?
Takip Et:


Kanal D ekranlarının yaz döneminde yayınlanmaya başlayan dizisi Yeni Hayat’tan üzücü haber geldi. OJO Pictures imzalı dizi final kararı aldı. Oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı ve Nisa Sofiya Aksongur gibi sevilen isimleri bulunduran dizinin neden final yaptığı merak konusu oldu.

Kış döneminin girmesiyle birlikte yeni dizilerin ekranlara gelmesinin ardından reytinglerde istediğini bulamayan dizi final yapacak. Yapımcı firmadan yapılan açıklamada dizinin bu Perşembe günü yayınlanacak 9. bölümüyle ekranlara veda edeceği duyuruldu.



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziFinalKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman final yapıyor?
2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
Vergi affı yasası ve borç yapılandırmasının vade sayısı belli oldu!
Kırmızı Oda Alya diziden ayrılıyor mu? Melisa Sözen Kırmızı Oda'ya veda mı edecek?
MasterChef bugün 23 Ekim neden yok, neden yayınlanmıyor? MasterChef yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş hangi kanalda, saat kaçta yapılıyor?
2020-2021 SGK Eğitim Yardımı miktarı ve yatırılacağı tarihler belli oldu!
Cumhuriyet Bayramı 28 - 29 Ekim tatil mi, tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil?
Sınıflandırılmış yükümlü ne demektir? Sınıflandırılmış yükümlü bedelli askerlik yapabilir mi?
İnternet hızının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?
Kurban bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi tarihte başlayacak?
2020 Yılı Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman olacak?
Mucize Doktor dizisinde Banu ve Fatih karakterleri Kimdir? Dizide ki rolleri nedir?
DASK nedir? Dask sigortası zorunlumudur? Dask Sigortası nedir? Sigorta hakkında merak edilenler
Doğa Koleji satıldı mı? Doğa Kolejinde son durum ne? Öğretmen ve veliler eyleme devam ediyor mu?
SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk borçlanması hangi bankaya ödenir?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 23 Ekim 2020
Bankaların iPhone 12 kredisi taksit sayısı ve faiz Oranı
Yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subaylık için nasıl başvurulur?
Emekli intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak? SGK-SSK ve Bağkur'lu dört gözle bekliyor!
Epic Games Cadılar Bayramı indirime giren oyunlar listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.