Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi

ekranlarında yayın hayatına başlayandizisi başrolünde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Ayaydın gibi isimleri bir araya getiriyor. Dizi ilk bölümüyle kullanıcılarından tam puan almayı başardı. Kadına şiddet içeren sahne ise sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

Eski özel harekatçı Serkan Çayoğlu’nun sokakta eski kocasından şiddet gördüğü kadını kurtarma müdahalesi sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. Dizi yeni bölümüyle 10 Eylül 2020 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yer alacak.