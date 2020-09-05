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Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi

Kanal D ekranlarının yeni Yeni Hayat dizisi kadına şiddete hayır sahnesiyle ses getirmeyi başardı. Dizi henüz ilk bölümüyle izleyicilerinden tam not aldı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 21:22
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisi başrolünde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Ayaydın gibi isimleri bir araya getiriyor. Dizi ilk bölümüyle kullanıcılarından tam puan almayı başardı. Kadına şiddet içeren sahne ise sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

Eski özel harekatçı Serkan Çayoğlu’nun sokakta eski kocasından şiddet gördüğü kadını kurtarma müdahalesi sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. Dizi yeni bölümüyle 10 Eylül 2020 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yer alacak.




Son Güncelleme: 05.09.2020 21:22
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DYeni Hayat
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