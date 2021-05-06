Kanal D yeni dizisi Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları

Yazın yaklaşmasıyla birlikte pek çok dizi sezon finaline girmeye hazırlanırken pek çok dizi de başlamak için gün sayıyor. Kanal D ekranları Aşkın Tarifi ile izleyiciyle buluşmak için hazırlanıyor. Bol bol mutfak sahnelerinin yer alacağı dizide yemek yapım aşamasında mutfakta aslında bambaşka olayların döndüğünü ekrana getirecek. Dizinin başrollerinde başarılı oyuncu Kadir Doğulu yer alacak.

Aşkın Tarifi dizisi Konusu?

Fırat kendi halinde çalışan ve rutin bir hayatı olan sıradan bir kebap ustasıdır. Doktor Aşk’la hayatının yönünü değiştirmesiyle tanışır ve ona hak ettiği dersi vermek ister. Başta öfkeyle başlayan bu ders verme yolculuğu sayesinde Fırat kendisini Fransız restoranına sürükler. Fırat aslında eski bir Fransız mutfağı şefidir. Bir tarafta tutkuyla bağlı olduğu Fransız mutfağı bir tarafta ise restoranın sahibi Naz Soyluer ile aşk dolu bir serüvene başlar. Mutfakta harikalar yaratan Fırat şefin sadece Aşkın Tarifi için elinde bir listesi yoktur.

Doktor Aşk ve Fırat Şef’in ders verme yolculuğunda aşk tüm planları bozacak mı, Fırat Şef aşkın tarifini yapabilecek mi?

Aşkın Tarifi oyuncu kadrosunda kimler yer almaktadır?

Heyecanla beklenen dizi Aşkın Tarifi oyuncu kadrosuyla oldukça başarılı olacak gibi duruyor.

Dizinin başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk paylaşırken kadronun devamında Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

Aşkın Tarifi dizisinin yapımcılığını NTC Medya ve Mehmet Yiğit Alp üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Deniz Koloş oturuyor. Senaryo yazarlığını ise Leyla Oter ve Doruk Erengül üstlenmektedir.

Lezzetli ve aşk dolu bir dizi izlemek isteyen seyirciler Kanal D ekranlarından ayrılmasın! Aşkın Tarifi çok yakında Kanal D’de…