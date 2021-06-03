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Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları

Gündemi bir süredir meşgul eden Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? Perşembe Kanal D dizi, film ve programları haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 03.06.2021li haberimizden Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:06
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında  3 Haziran 2021 Perşembe yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor.  3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D  3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D  3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 CAMDAKİ KIZ

00:15 YERLİ DİZİ

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında  3 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Camdaki Kız dizisi ekranlara geliyor.  3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D  3 Haziran 2021 Perşembe dizi yayın akışında Camdaki Kız dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında  3 Haziran 2021 Perşembe günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 19:06
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Kanal D Güncel Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı
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