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Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları

Okurlarımızın merakla bekledikleri Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? Perşembe Kanal D dizi, film ve programları ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cuma günü yayınlanan 18-06-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? Perşembe Kanal D dizi, film ve programları başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 09:02
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 18 Haziran 2021 Cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 18 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 AŞKIN TARİFİ

22:45 AŞKIN TARİFİ

01:45 GELİNİM MUTFAKTA

04:15 BODRUM MASALI

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Arka Sokaklar dizisi ekranlara geliyor. 18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında18 Haziran 2021 Cuma günü Arka Sokaklar dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 18 Haziran 2021 Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 18.06.2021 09:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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