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Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Kanal D dizi, film ve programları haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 15.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 12:04
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
22:45 Baht Oyunu

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Hekimoğlu dizisi ekranlara geliyor. Kanal D 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında 15 Haziran 2021 Salı günü Hekimoğlu dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 15 Haziran 2021 Salı günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 15.06.2021 12:04
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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