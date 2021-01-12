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Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Kanal D dizi, film ve programları haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 12 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 00:01
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00’de Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gelinim Mutfakta ise 13.00’te ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde ise salı günleri Hekimoğlu ekranlara taşınıyor. 

Kanal D 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

15:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 HEKİMOĞLU

00:15 YARATIK: COVENANT

02:15 YATIYA MİSAFİRİM VAR (Tekrar)

04:15 KÜÇÜK AĞA

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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