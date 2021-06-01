Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 29 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 29 Mayıs Cumartesi yayın akışı

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Çok Güzel Hareketler 2

15.30 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Takip: İstanbul

22.00 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi

00.45 Kanun Namına

04:15 Güllerin Savaşı

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