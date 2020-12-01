Kanal D Yatıya Misafirim Var'ı kim sunuyor, neden sunucu yok?

01 Aralık 2020 Salı 21:54
Kanal D
ekranlarında farklı bir format ile karşımıza çıkan ‘Yatıya Misafirim Var
’ adlı program yayın hayatına başladı. Yarışmada farklı illerde yaşayan yarışmacılar, birbirlerinin evine yatıya misafirliğe giderek memnuniyetlerini puanlıyor. Yatıya Misafirim Var’da sunucu
olmaması ise dikkatleri çekti.
Yatıya Misafirim Var’ı kim sunuyor?
Yatıya Misafirim Var adlı yarışma programında sunucu bulunmuyor. Yarışmacılar birbirlerine ağırlama kriteri üzerinden puan vererek birinciyi belirliyorlar. Yarışmada yalnızca dış ses ve çekim ekibi bulunuyor.
Son Güncelleme: 01.12.2020 21:54
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