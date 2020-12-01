Kanal D Yatıya Misafirim Var'ı kim sunuyor, neden sunucu yok?

Yatıya Misafirim Var’ı kim sunuyor?

ekranlarında farklı bir format ile karşımıza çıkan ‘’ adlı program yayın hayatına başladı. Yarışmada farklı illerde yaşayan yarışmacılar, birbirlerinin evine yatıya misafirliğe giderek memnuniyetlerini puanlıyor. Yatıya Misafirim Var’daolmaması ise dikkatleri çekti.

Yatıya Misafirim Var adlı yarışma programında sunucu bulunmuyor. Yarışmacılar birbirlerine ağırlama kriteri üzerinden puan vererek birinciyi belirliyorlar. Yarışmada yalnızca dış ses ve çekim ekibi bulunuyor.