Kanal D Yatıya Misafirim Var ne zaman başlayacak? Yatıya Misafirim Var yayın tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında tanıtımları yayınlanan ‘’Yatıya Misafirim Var’’ programının yayın takvimi belli oldu. BBO Yapım ve Skala Medya’nın yapımcılığını üstleneceği yarışma programında konuklar şehir kültürlerini tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini keşfedecek.

Yatıya Misafirim Var ne zaman yayınlanacak?

Gün sonundaysa yarışmacılar konuk olduğu ev sahibini puanlayacak.

Yatıya Misafirim Var programı 30 Kasım Pazartesi itibariyle hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D ekranlarında olacak.