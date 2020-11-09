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Kanal D Yatıya Misafirim Var ne zaman başlayacak? Yatıya Misafirim Var yayın tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında tanıtım fragmanları izleyicilerle buluşan Yatıya Misafirim Var ne zaman başlayacağı merakla araştırılmaya başlandı. Yatıya Misafirim Var yayın tarihi belli oldu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:50
Kanal D Yatıya Misafirim Var ne zaman başlayacak? Yatıya Misafirim Var yayın tarihi belli oldu
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Kanal D ekranlarında tanıtımları yayınlanan ‘’Yatıya Misafirim Var’’ programının yayın takvimi belli oldu. BBO Yapım ve Skala Medya’nın yapımcılığını üstleneceği yarışma programında konuklar şehir kültürlerini tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini keşfedecek.


Gün sonundaysa yarışmacılar konuk olduğu ev sahibini puanlayacak.

Yatıya Misafirim Var ne zaman yayınlanacak?

Yatıya Misafirim Var programı 30 Kasım Pazartesi itibariyle hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D ekranlarında olacak.



Son Güncelleme: 09.11.2020 18:50
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DYatıya Misafirim Var
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