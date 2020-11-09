Kanal D Yatıya Misafirim Var ne zaman başlayacak? Yatıya Misafirim Var yayın tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında tanıtımları yayınlanan ‘’Yatıya Misafirim Var’’ programının yayın takvimi belli oldu. BBO Yapım ve Skala Medya’nın yapımcılığını üstleneceği yarışma programında konuklar şehir kültürlerini tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini keşfedecek.
Yatıya Misafirim Var ne zaman yayınlanacak?
Yatıya Misafirim Var programı 30 Kasım Pazartesi itibariyle hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D ekranlarında olacak.
#YatıyaMisafirimVar 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 16.00’da #KanalD’de! @yatiyamisafirim pic.twitter.com/hY9AfjadMv— Kanal D (@KanalD) Kasım 9, 2020
Son Güncelleme: 09.11.2020 18:50